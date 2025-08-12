DM-SP आवास से 1 किमी. की दूरी पर दिव्यांग युवती से रेप, बचने के लिए सड़क पर भागती रही… रोते हुए खेत में मिली

बलरामपुर : बलरामपुर से हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां कुछ दरिंदों ने एक दिव्यांग युवती से गैंगरेप किया। युवती अपने बचाव के लिए सड़क पर भागती रही, लेकिन दरिंदे उसका बाइक से पीछा करते रहे। यह घटना डीएम-एसपी आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ।
वायरल वीडियो में एक भागती हुई दिखाई दे रही है। लड़की ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा है। यह घटना एसपी आवास पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मामला सोमवार देर शाम देहात कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़ित बहादुरापुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर दूर खेत में रोते हुए मिली।
पीड़ित देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों के अनुसार, लड़की सुन और बोल नहीं पाती है। लड़की अपने मामा के घर पर गई हुई थी। मामा का घर लड़की के घर से 1 किलोमीटर दूर है।
लड़की की काफी खोजबीन की गई। लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस को उसकी गुमशुदगी की जानकारी दी गई। सोमवार की देर शाम करीब साढ़े 8 बजे युवती बहादुरापुर पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक खेत में मिली। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। युवती की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है, युवती आरोपियों से बचते हुए भाग रही है। उसके पीछे 5-6 गाड़ियां आती दिख रही हैं। लेकिन कुछ गाड़ी स्पीड में निकल जाती हैं। वहीं, कुछ गाड़ियां स्लो स्पीड में चलती दिख रही हैं। एक गाड़ी युवती के पीछे जाती दिख रही है। जिस पर दो लोग बैठे हैं। एक गाड़ी तो कुछ दूर आने के बाद पीछे मुड़ जाती है। उस पर एक युवक बैठा दिख रहा है।
फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। आरोपी की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।