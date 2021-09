पूर्वी भारत का गेटवे बनेगा काशी, 424 करोड़ से 5 किमी के रोपवे के लिए एमओयू, यूपी का सबसे लंबा रोपवे होगा

MoU for UP Biggest Ropeway of 424 crores to 5 km In Varanasi- बदलते वक्त में वाराणसी की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। कभी गलियों और चौराहों तक सीमित रहने वाली काशी जल्द पूर्वी भारत का गेटवे कहलाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से कैंट से गोदौलिया के बीच रोपवे परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब उसे धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की गई है।