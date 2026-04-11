दादा स्वतंत्रता सेनानी और नाना ब्रिगेडियर: पोते ने खड़ा किया डर का साम्राज्य, वारदात दर वारदात मुख्तार बनता गया खूंखार

वाराणसी: पूर्वांचल में एक समय में यहां एक परिवार ऐसा भी था जहां सुबह की शुरुआत चाय के साथ देशभक्ति की बातों से हुआ करती थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में इस परिवार की काफी चर्चा थी। यह परिवार था पूर्वांचल और यूपी में अपने बाहुबल से धमक रखने वाले मुख्तार अंसारी का। कभी ऐसा समय था कि मुख्तार के दादा की तस्वीर महात्मा गांधी के साथ दीवारों पर लटका हुआ करती थी और नाना ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के किस लोग के जहन में बैठे हुए थे। इसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और बाद में चल कर वह बाहुबली बन गया। एक समय ऐसा भी आया कि उसने खादी तो पहनी, लेकिन वह खून के रंग में रंगी हुई थी।