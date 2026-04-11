वाराणसी में रिस्तेदार की नाबालिग बेटी को झोंक दिया जिस्मफरोशी के धंधे में, ऑनलाइन बुलाते थे कस्टमर, पति-पत्नी गिरफ्तार

वहीं घटना की जानकारी देते हुए सारनाथ थाना अध्यक्ष ने बताया कि बरामद की गई नाबालिक लड़की ने बताया है कि आरोपी महिला कथित तौर पर रिश्ते में उसकी बुआ लगती है। पूछताछ में बरामद की गई नाबालिक लड़की ने बताया कि कुछ महीने पहले ही आरोपी महिला ने उसे अपने पास बुलाया था। इसके बाद अचानक उससे यह गलत काम कराया जाने लगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से पर्याप्त सबूत मिले हैं और आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।