महाशिवरात्रि पर नागा साधुओं ने दिखाएं हैरान कर देने वाले करतब, देखें वीडियो

Varanasi on Mahashivratri: महाशिवरात्रि पर वाराणसी की भव्यता देखते ही बनती है। इस भव्यता को नागा साधुओं की पेशवाई ने अलग रंग दे दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर देखें कैसी दिखी बाबा विश्वनाथ की काशी।

वाराणसी•Feb 26, 2025 / 05:49 pm• Nishant Kumar

Varanasi Looks Like Mahakumbh on Mahashivratri: महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी की भव्यता और दिव्यता का एक अलग ही रंग होता है। इस बार महाकुंभ के बाद बाबा विश्वनाथ के परम भक्त नागा साधुओं ने काशी की भव्यता को और बढ़ा दिया। नागा साधुओं की पेशवाई और करतब ने काशीवासियों का मन मोह लिया।