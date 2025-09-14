PM मोदी के प्रस्तावक रहे पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र को हार्टअटैक, BHU हॉस्पिटल के ICU में एडमिट

खयाल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती जैसी विधाओं में महारथ रखने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र को 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्मभूषण और 2020 में पद्मविभूषण सम्मान से नवाजा गया। 2014 लोकसभा चुनाव में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी रहे थे। उनका प्रसिद्ध गीत ‘खेले मसाने में होली’ आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है।