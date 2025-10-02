पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र नहीं रहे, पीएम मोदी के भी रहे थे प्रस्तावक, बनारस में उमड़ेगा जनसैलाब

नम्रता ने आगे बताया कि मिश्र जी का हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था और त्वचा संबंधी समस्याएं भी बनी हुई थीं। मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही थी। इसके बाद उन्हें ओझलापुल स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भी भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका।