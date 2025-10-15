बीएचयू में शव देख कर मचा हड़कंप, वीडियो बनाने लगे छात्र, जांच में निकली ये चीज
वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कंप्यूटर सेंटर के पास एक काली पन्नी में लिपटा हुआ संदिग्ध शव मिलने की खबर फैल गई। राहगीरों ने तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए।
कुछ ही मिनटों में वहां छात्रों और लोगों की भीड़
कुछ ही मिनटों में वहां छात्रों और लोगों की भीड़ लग गई। कई छात्र वीडियो और फोटो बनाने लगे, जबकि सुरक्षाकर्मी लोगों को दूर हटाने की कोशिश में जुटे रहे। करीब 10 मिनट तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पन्नी में क्या है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
जांच के बाद सच्चाई सामने आई तो सभी हैरान रह गए। दरअसल, वह कोई शव नहीं बल्कि काली पन्नी में पुतले के आकार में भरा हुआ कचरा था, जो सफाई गाड़ी से गिर गया था। बाद में बीएचयू के सफाईकर्मी मौके पर पहुंचे और कचरे को उठा ले गए। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
