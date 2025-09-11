वाराणसी में आज मौजूद रहेंगे PM मोदी-रामगुलाम, अभेद्य रहेगी काशी…SPG, RAF-CRPF, NSG, स्नाइपर, पुलिस और पीएसी का रहेगा घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल को कब्जे में ले रखा है। कार्यक्रम रूट के चप्पे-चप्पे पर इन जवानों का पहरा होगा। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम त्रिनेत्र से पीएम के रूट पर मिनट टू मिनट निगरानी करेगी। सिविल पुलिस समेत अलग-अलग एजेंसियों के लगभग 5 हजार से अधिक जवान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के पास सबसे पहले एसपीजी के बॉडीगार्ड होंगे। अगले स्तर में ताज होटल गेट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक एसपीजी के कमांडो रहेंगे। कांफ्रेंस रूम के बाहर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इनके साथ ही NIA , ATS समेत अन्य कमांडो भी मुस्तैद होंगे। चौथे लेयर में अर्द्धसैनिक बलों के जवान होंगे। जबकि अंतिम लेयर में भीड़ की सुरक्षा का जिम्मा सिविल पुलिस के जवानों का होगा।