वाराणसी में आज मौजूद रहेंगे PM मोदी-रामगुलाम, अभेद्य रहेगी काशी…SPG, RAF-CRPF, NSG, स्नाइपर, पुलिस और पीएसी का रहेगा घेरा

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरीशस पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम उच्चतम सुरक्षा लेयर में रहेंगे, काशी विश्वनाथ, रविदास घाट और रूट पर सुरक्षा में पांच हजार से अधिक जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मजबूत सुरक्षा घेरे में मूमेंट करेंगे। एयरपोर्ट से पुलिस लाइन तक नो फ्लाइंग जोन समेत पीएम मोदी मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर में रोड-शो करेंगे। गुरुवार को सुरक्षा अभेद्य रहेगी, रोड-शो के चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी।
पीएम मोदी की सुरक्षा 5 लेयर में होगी, जिसमें पहली आंतरिक लेयर में क्रमश: SPG, RAF-CRPF, NSG, स्नाइपर, पुलिस और पीएसी रहेगी। इसे अलावा रूफटॉप स्नाइपर और पुलिस टीम रहेगी। चप्पे-चप्पे पर एसटीएफ, एटीएस और बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड, आईबी की टीमें रहेंगी। नो फ्लाइंग जोन बनाकर ड्रोन भी निगरानी होगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह वाराणसी मॉरीशस के पीएम से संवाद करेंगे। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के साथ सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पांच एजेंसियां लगातार गश्त पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल को कब्जे में ले रखा है। कार्यक्रम रूट के चप्पे-चप्पे पर इन जवानों का पहरा होगा। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम त्रिनेत्र से पीएम के रूट पर मिनट टू मिनट निगरानी करेगी। सिविल पुलिस समेत अलग-अलग एजेंसियों के लगभग 5 हजार से अधिक जवान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के पास सबसे पहले एसपीजी के बॉडीगार्ड होंगे। अगले स्तर में ताज होटल गेट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक एसपीजी के कमांडो रहेंगे। कांफ्रेंस रूम के बाहर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इनके साथ ही NIA , ATS समेत अन्य कमांडो भी मुस्तैद होंगे। चौथे लेयर में अर्द्धसैनिक बलों के जवान होंगे। जबकि अंतिम लेयर में भीड़ की सुरक्षा का जिम्मा सिविल पुलिस के जवानों का होगा।
वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के अलावा बाहर से आए 15 IPS अफसरों को प्वाइंट अलॉट किए गए हैं। गैर जनपदीय 10 ASP, 27 DSP, 27 इंस्पेक्टर, 235 एसआई एवं एएसआई, 1500 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, 5 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी सीआरपीएफ समेत अन्य बल साथ चलेगा। वहीं 50 यातायात पुलिसकर्मी, 4 बीडीएस की टीम, दो हिट टीम, तीन डॉग स्कवाइड सहित इको की आधा दर्जन टीमें तैनात रहेंगी।