साइबर, ट्रैफिक और अतिक्रमण पर पुलिस कमिश्नर ने दी मातहतों को चेतावनी, महिला अपराध पर संवेदनशील बनें

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय पर अगस्त महीने के अपराधों पर समीक्षा बैठक की। क्राइम मीटिंग में सबसे ज्यादा महिला अपराध के मामले सामने आए। पुलिस कमिश्नर ने महिला अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता रखें। गुमशुदगी विशेषकर नाबालिगों की गुमशुदगी में तत्काल FIR पंजीकृत की जाए, इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।