यूपी के पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में भारी से भरी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में भी दिखेगा असर

Veey heavy rain alert सीएसए कानपुर के मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी के अनेक स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। जिसका असर देखने को ही मिल रहा है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।