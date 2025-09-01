यूपी के पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में भारी से भरी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में भी दिखेगा असर

Veey heavy rain alert सीएसए कानपुर के मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी के अनेक स्थानों पर बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। जिसका असर देखने को ही मिल रहा है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच, संत रविदास नगर, हरदोई, सीतापुर जिले के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुध नगर, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश होने के आसार हैं।
जबकि चित्रकूट, कौशांबी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चंदौली, बनारस, संत रविदास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात में भी बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि 3 सितंबर तक यही स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कई जिलों में दोपहर से ही झमाझम बारिश हो रही है। जिससे लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है।