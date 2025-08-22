Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

वाराणसी

Aman Pandey

Aug 22, 2025

ajay rai PC: IANS
PC: IANS

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पत्र में जनता से सीधे संवाद करने और यात्राओं का नेतृत्व करने का उल्लेख किया और कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए।

रेखा गुप्ता पर हमले का हवाला

अजय राय ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि आप अवश्य अवगत होंगे कि एक व्यक्ति ने हाथापाई करते हुए दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के साथ यह घटना उस समय हुई जब वह जन सुनवाई के लिए नागरिकों से भेंट कर रही थीं।

ये भी पढ़ें

मेडिकल कॉलेज में इंटरनल परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा से हड़कंप, प्रोफेसर बर्खास्त, अश्लीलता का आरोप
उन्नाव
Saraswati Medical College

अजय राय बोले- राहुल गांधी को मिले पुख्ता सुरक्षा

पत्र में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जन-सामान्य और समर्थकों से संवाद के लिए सदैव उपलब्ध रहना पड़ता है। ऐसे में हमारे नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर

पत्र में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने विगत वर्षों में जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव प्रचार आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को सुनने और देखने के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उचित होगा कि राहुल गांधी को बिना चूक वाली उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि आप स्वयं परिचित हैं कि राहुल गांधी के परिजन आतंकी हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें सुरक्षा चूक एक प्रमुख कारक रही है। उम्मीद है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति हमारी अभिव्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश जारी करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.