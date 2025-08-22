राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पत्र में जनता से सीधे संवाद करने और यात्राओं का नेतृत्व करने का उल्लेख किया और कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए।
अजय राय ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि आप अवश्य अवगत होंगे कि एक व्यक्ति ने हाथापाई करते हुए दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के साथ यह घटना उस समय हुई जब वह जन सुनवाई के लिए नागरिकों से भेंट कर रही थीं।
पत्र में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जन-सामान्य और समर्थकों से संवाद के लिए सदैव उपलब्ध रहना पड़ता है। ऐसे में हमारे नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने विगत वर्षों में जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव प्रचार आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को सुनने और देखने के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उचित होगा कि राहुल गांधी को बिना चूक वाली उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि आप स्वयं परिचित हैं कि राहुल गांधी के परिजन आतंकी हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें सुरक्षा चूक एक प्रमुख कारक रही है। उम्मीद है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति हमारी अभिव्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश जारी करेंगे।