राहुल गांधी की सुरक्षा पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने जताई गंभीर चिंता

पत्र में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने विगत वर्षों में जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव प्रचार आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को सुनने और देखने के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उचित होगा कि राहुल गांधी को बिना चूक वाली उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए।