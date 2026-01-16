Cyber Action: साइबर अपराध पर वाराणसी पुलिस का बड़ा प्रहार, 9.5 करोड़ लौटाकर ठगों के नेटवर्क की कमर तोड़ी

Cyber Crime Control: तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के बीच वाराणसी पुलिस ने वर्ष 2025 में ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने न केवल अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं, बल्कि हजारों पीड़ितों के चेहरों पर राहत और भरोसे की मुस्कान भी लौटाई है। साइबर अपराध नियंत्रण, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के प्रभावी उपयोग के बल पर वाराणसी पुलिस ने अब तक साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को 9.5 करोड़ रुपये की राशि वापस कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।

इसी क्रम में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय पर साइबर अपराधों की रोकथाम और समीक्षा को लेकर एक विस्तृत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में साइबर थाना, साइबर सेल तथा जनपद के सभी थानों के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य बीते वर्ष की कार्रवाइयों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ आने वाले समय में साइबर अपराधियों पर और अधिक प्रभावी शिकंजा कसना था।