काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री बिहार के भभुआ से चुनावी सभा करने के बाद शाम पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के गुजरते ही पूरा शहर ‘हर-हर महादेव’ के नारों से गूंज उठा। करीब 27 किलोमीटर लंबे रूट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क किनारे खड़े हजारों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया।
शाम होते-होते प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। शाम सात बजे प्रधानमंत्री पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री रात में वाराणसी में ही विश्राम करेंगे। शनिवार की सुबह करीब 8:10 पर बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8 से बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन विंध्याचल, प्रयागराज छिवक, मैहर, महोबा होते हुए खजुराहो पहुंचेगी और यह दूरी करीब 5 घंटे में तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अलावा तीन और वंदे भारत की सौगात देंगे, जिन्हें वह वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों में लखनऊ-सहारनपुर वन्दे भारत, फिरोजपुर-दिल्ली वन्दे भारत और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं।
