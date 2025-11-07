काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री रात में वाराणसी में ही विश्राम करेंगे। शनिवार की सुबह करीब 8:10 पर बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8 से बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन विंध्याचल, प्रयागराज छिवक, मैहर, महोबा होते हुए खजुराहो पहुंचेगी और यह दूरी करीब 5 घंटे में तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अलावा तीन और वंदे भारत की सौगात देंगे, जिन्हें वह वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों में लखनऊ-सहारनपुर वन्दे भारत, फिरोजपुर-दिल्ली वन्दे भारत और एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन शामिल हैं।