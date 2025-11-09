ठायं…ठायं..ठायं, शातिर अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, साथी को दौड़ाकर पकड़ा

पुलिस के मुताबिक, दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों की तलाश कई दिनों से की जा रही थी। ये मुख्य रूप से रात में वारदात को अंजाम देते थे और अँधेरे का फायदा उठाकर आसानी से भाग जाते थे। पुलिस को इनकी शिकायतें कई दिनों से मिला रही थी, जिसके बाद शनिवार को मुखबीर की सटीक सूचना पर पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य जिलों से भी इनके द्वारा किए गए अपराध की कुंडली खंगाल रही है।