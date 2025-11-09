Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

ठायं…ठायं..ठायं, शातिर अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, साथी को दौड़ाकर पकड़ा

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश आसिफ को गोली लगी, जबकि उसका साथी जीशान भागते हुए पकड़ा गया। दोनों बिजनौर के शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Aman Pandey

Nov 09, 2025

सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार की देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मार कर उसे पकड़ा, जबकि दूसरे को पुलिस टीम ने दौड़ा कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश टप्पेबाजी समेत कई घटनाओं को अंजाम देते थे।

पुलिस को देखकर शुरू की फायरिंग

सिगरा पुलिस को सूचना मिली कि टैप्पेबाजी करने वाले दो बदमाश आशिफ और जीशान लहरतारा ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान दोनों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आसिफ के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अपने साथी को घायल देख जीशान भागने लगा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया।

दोनों बिजनौर के शातिर अपराधी

पकड़े गए दोनों बदमाश बिजनौर के रहने वाले हैं और वाराणसी सहित आसपास के जिलों में जहरखुरानी और टप्पेबाजी सहित अन्य घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों बदमाशों के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा संख्या 436/25 धारा 123, 318(4), 303(2) बीएनएस दर्ज था। पुलिस ने आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि जीशान से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों की तलाश कई दिनों से की जा रही थी। ये मुख्य रूप से रात में वारदात को अंजाम देते थे और अँधेरे का फायदा उठाकर आसानी से भाग जाते थे। पुलिस को इनकी शिकायतें कई दिनों से मिला रही थी, जिसके बाद शनिवार को मुखबीर की सटीक सूचना पर पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य जिलों से भी इनके द्वारा किए गए अपराध की कुंडली खंगाल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ठायं…ठायं..ठायं, शातिर अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, साथी को दौड़ाकर पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, चार रेलवे लाइनें और छह हाइवे लेन होंगे…रेलवे स्टेशन से रोपवे को जोड़ने की है योजना

Up news, varanasi news, cm yogi, pm modi
वाराणसी

कोर्ट से जमानत खारिज होने पर ADGC पर हमला 11 पर केस दर्ज, सेंट्रल बार ने किया निष्कासित

Varanasi
वाराणसी

पीएम मोदी ने 4 वंदेभारत को हरी झंडी दिखाई, बोले-काशी बन गई है हेल्थ कैपिटल

वाराणसी

PM मोदी का काशी से देश को तोहफा, एक साथ 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज दिखाएंगे हरी झंडी

वाराणसी

दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाली कई उड़ानों में देरी

flights cancelled for delhi from gwalior ahmedabad plane crash mp news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.