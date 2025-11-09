ठायं…ठायं..ठायं, शातिर अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, साथी को दौड़ाकर पकड़ा

सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार की देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मार कर उसे पकड़ा, जबकि दूसरे को पुलिस टीम ने दौड़ा कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश टप्पेबाजी समेत कई घटनाओं को अंजाम देते थे।
सिगरा पुलिस को सूचना मिली कि टैप्पेबाजी करने वाले दो बदमाश आशिफ और जीशान लहरतारा ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान दोनों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आसिफ के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अपने साथी को घायल देख जीशान भागने लगा। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया।
पकड़े गए दोनों बदमाश बिजनौर के रहने वाले हैं और वाराणसी सहित आसपास के जिलों में जहरखुरानी और टप्पेबाजी सहित अन्य घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों बदमाशों के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा संख्या 436/25 धारा 123, 318(4), 303(2) बीएनएस दर्ज था। पुलिस ने आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि जीशान से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और दोनों की तलाश कई दिनों से की जा रही थी। ये मुख्य रूप से रात में वारदात को अंजाम देते थे और अँधेरे का फायदा उठाकर आसानी से भाग जाते थे। पुलिस को इनकी शिकायतें कई दिनों से मिला रही थी, जिसके बाद शनिवार को मुखबीर की सटीक सूचना पर पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य जिलों से भी इनके द्वारा किए गए अपराध की कुंडली खंगाल रही है।
