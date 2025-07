BHU में नेताओं की एंट्री पर बवाल! कांग्रेस बोली- शिक्षा के मंदिर को बना रहे राजनीतिक अड्डा, नहीं बनने देंगे RSS की शाखा

Ruckus over entry of politicians in BHU in Varanasi: देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में नई एक्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) की घोषणा के साथ ही सियासत गरमा गई है। चार साल बाद गठित हुई कार्यकारिणी परिषद में नेताओं की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है।