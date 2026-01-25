25 जनवरी 2026,

वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर जाने के लिए अड़ा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। सपा का प्रतिनिधिमंडल रविवार को मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा रहा। पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दिए जाने पर सांसद वीरेंद्र सिंह समेत अन्य पार्टी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

वाराणसी

Aman Pandey

Jan 25, 2026

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस बीच, समाजवादी पार्टी नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच काफी देर तक मान-मनौव्वल चलता रहा। पुलिस ने साफ तौर पर सपा नेताओं को आगे जाने के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद सभी सपा नेता रास्ते पर धरना देकर बैठ गए।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मणिकर्णिका घाट पर वास्तविकता की जानकारी लेने के लिए प्रशासन हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि एआई वीडियो शेयर किया गया है। इसी आधार पर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हम जानना चाहते हैं कि स्थल की वास्तविक स्थिति क्या है?

सपा सांसद ने कहा कि शनिवार को छह लोगों को मणिकर्णिका घाट का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन यहां छह लोगों को भी आगे नहीं जाने दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं।

इसी बीच, एडीसीपी नीतू कादयान ने कहा, "सांसद वीरेंद्र का घर यहीं है। वे अपने घर के बाहर गली में करीब दस लोगों के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि परमिशन मांगी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व प्रशासन से बात हुई है। इस मामले पर फैसला विचाराधीन है और वे इंतजार कर रहे हैं कि घाट पर जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं।"

एडीसीपी नीतू कादयान ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। स्थानीय पुलिस बल के साथ पीएसी की भी तैनाती है।"

25 Jan 2026 10:30 pm

