मणिकर्णिका घाट पर जाने के लिए अड़ा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस बीच, समाजवादी पार्टी नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच काफी देर तक मान-मनौव्वल चलता रहा। पुलिस ने साफ तौर पर सपा नेताओं को आगे जाने के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद सभी सपा नेता रास्ते पर धरना देकर बैठ गए।