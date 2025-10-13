पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में सर्वर खराब होने से मरीजों की ऑनलाइन पर्ची नहीं बन सकी। दो दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ थी, जिससे परेशानी और बढ़ गई। सुबह आठ बजे अस्पताल खुलते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। बार-बार सर्वर ठप होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोग नाराज दिखे। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने तुरंत ऑफलाइन यानी हाथ से लिखी पर्ची बनवाने की व्यवस्था शुरू की। इससे मरीजों को थोड़ी राहत मिली और इलाज का काम फिर से शुरू हो सका।