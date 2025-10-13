Patrika LogoSwitch to English

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में सर्वर खराब होने से मरीजों की ऑनलाइन पर्ची नहीं बन सकी। दो दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ थी, जिससे परेशानी और बढ़ गई।

वाराणसी

Krishna Rai

Oct 13, 2025

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन

सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में सर्वर खराब होने से मरीजों की ऑनलाइन पर्ची नहीं बन सकी। दो दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ थी, जिससे परेशानी और बढ़ गई। सुबह आठ बजे अस्पताल खुलते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। बार-बार सर्वर ठप होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोग नाराज दिखे। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने तुरंत ऑफलाइन यानी हाथ से लिखी पर्ची बनवाने की व्यवस्था शुरू की। इससे मरीजों को थोड़ी राहत मिली और इलाज का काम फिर से शुरू हो सका।

नेटवर्क की दिक्कत के कारण बार-बार रुकता रहा रजिस्ट्रेशन

अस्पताल की आईटी टीम ने सर्वर को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण रजिस्ट्रेशन बार-बार रुकता रहा। सीएमएस ने सर्वर की तकनीकी खराबी का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए, ताकि आगे मरीजों को परेशानी न हो। दिनभर में 1264 मरीजों ने पर्ची बनवाई। अधिकारियों का कहना है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम ठीक से चलता, तो यह संख्या 1800 से 2000 तक पहुंच सकती थी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने किया अस्पताल का निरीक्षण

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.एस. राम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर, लैब, ओपीडी, ट्रॉमा सेंटर और फार्मेसी की स्थिति देखी और कर्मचारियों को मरीजों से विनम्र व्यवहार करने और समय पर सेवा देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी देखकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को फटकार लगाई।

Published on:

13 Oct 2025 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

