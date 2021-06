बारिश का कहर- पूर्वी यूपी में आंधी और बारिश के दौरान गिरी बिजली, सात की मौत, कई जगह ढह गए मकान

Seven Dead Due To Heavy Rain And Thunderstorm In UP. उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई आंधी और तेज बारिश (Heavy Rain) ने कहर बरपाया है। पूर्वी यूपी में सात लोगों की मौत हो गई है। दरअसल, आंधी और गरज चमक के साथ काफी देर तक झमाझम बारिश हुई।