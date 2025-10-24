ससुराल में दामाद ने ममेरे ससुर की पीट-पीटकर की हत्या,लोगों में फैला दहशत

पुलिस के अनुसार, चोपन निवासी दारा प्रसाद पुत्र मुन्ना अपने ससुराल मलदेवा गांव आया था। रात करीब साढ़े बारह बजे अचानक वह घर से बाहर निकला और गाली-गलौज करने लगा। इसी बीच ममेरे ससुर का चचेरा भाई उमेश पठारी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया और लाठी-डंडे से सिर व शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।