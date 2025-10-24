Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

ससुराल में दामाद ने ममेरे ससुर की पीट-पीटकर की हत्या,लोगों में फैला दहशत

सोनभद्र जिले के दुद्धी कस्बे के मलदेवा गांव में गुरुवार आधी रात को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दामाद ने अपने ममेरे ससुर, उमेश पठारी की लाठी-डंडे से बुरी तरह पिटाई कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

वाराणसी

Krishna Rai

Oct 24, 2025

सोनभद्र जिले के दुद्धी कस्बे के मलदेवा गांव में गुरुवार आधी रात को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दामाद ने अपने ममेरे ससुर, उमेश पठारी की लाठी-डंडे से बुरी तरह पिटाई कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

लाठी-डंडे से सिर व शरीर के कई हिस्सों पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, चोपन निवासी दारा प्रसाद पुत्र मुन्ना अपने ससुराल मलदेवा गांव आया था। रात करीब साढ़े बारह बजे अचानक वह घर से बाहर निकला और गाली-गलौज करने लगा। इसी बीच ममेरे ससुर का चचेरा भाई उमेश पठारी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया और लाठी-डंडे से सिर व शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

परिजन और ग्रामीणों ने घायल उमेश को तुरंत सीएचसी दुद्धी ले गए, लेकिन चिकित्सक डॉ. वरुणा निधि ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ राजेश कुमार राय, कोतवाल स्वतंत्र कुमार सिंह और कस्बा चौकी इंचार्ज जयशंकर राय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी दारा प्रसाद मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार कर रहा था और पिछले कुछ दिनों में कई बार झगड़े की घटनाओं में शामिल रहा है। अचानक हुई इस हिंसक घटना से परिवार और गांव वाले स्तब्ध हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

