वाराणसी

जहर खाने के बाद छात्र ने ब्लेड से काटा गला, दर्द सहा नहीं गया तो जीजा को किया फोन

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विंढमगंज थाना क्षेत्र के घोरपा गांव में 22 वर्षीय आईटीआई छात्र ने आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 16, 2025

मृतक रमाकांत यादव

मृतक रमाकांत यादव

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विंढमगंज थाना क्षेत्र के घोरपा गांव में 22 वर्षीय आईटीआई छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने पहले सल्फॉस की छह गोलियां खा लीं और फिर ब्लेड से अपना गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।

खेतों में कटाई कर रही थीं मां

घोरपा गांव निवासी रमाकांत यादव (22) पुत्र जय कुमार यादव महुली स्थित एक निजी संस्थान से आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार की सुबह उसने नाश्ता करने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस समय पिता राजगीर मिस्त्री का काम करने बाहर गए थे और मां खेत में धान की कटाई कर रही थीं।

खून से लथपथ हालत में पड़ा था छात्र

दरवाजा बंद करने के बाद रमाकांत ने पहले सल्फॉस की गोलियां खाईं और फिर ब्लेड से अपना गला रेत लिया। जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने किसी तरह अपने जीजा को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन घर पहुंचे तो रमाकांत खून से लथपथ हालत में पड़ा था।

परिजन तुरंत उसे सीएचसी दुद्धी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रमाकांत की एंबुलेंस में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 11:42 pm

Published on:

16 Oct 2025 11:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / जहर खाने के बाद छात्र ने ब्लेड से काटा गला, दर्द सहा नहीं गया तो जीजा को किया फोन

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

बीएचयू में शव देख कर मचा हड़कंप, वीडियो बनाने लगे छात्र, जांच में निकली ये चीज

बीएचयू में शव देख कर मचा हड़कंप, वीडियो बनाने लगे छात्र, जांच में निकली ये चीज
वाराणसी

यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक अब सफर होगा तेज, पढ़ें पूरी खबर

varanasi airport to cantt station metro service launch plan
वाराणसी

सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर,
वाराणसी

वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

Up news, accident death, varanasi police
वाराणसी

वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

वाराणसी
