जहर खाने के बाद छात्र ने ब्लेड से काटा गला, दर्द सहा नहीं गया तो जीजा को किया फोन

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विंढमगंज थाना क्षेत्र के घोरपा गांव में 22 वर्षीय आईटीआई छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने पहले सल्फॉस की छह गोलियां खा लीं और फिर ब्लेड से अपना गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।