जहर खाने के बाद छात्र ने ब्लेड से काटा गला, दर्द सहा नहीं गया तो जीजा को किया फोन

मृतक रमाकांत यादव
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विंढमगंज थाना क्षेत्र के घोरपा गांव में 22 वर्षीय आईटीआई छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने पहले सल्फॉस की छह गोलियां खा लीं और फिर ब्लेड से अपना गला काट लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।
घोरपा गांव निवासी रमाकांत यादव (22) पुत्र जय कुमार यादव महुली स्थित एक निजी संस्थान से आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार की सुबह उसने नाश्ता करने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस समय पिता राजगीर मिस्त्री का काम करने बाहर गए थे और मां खेत में धान की कटाई कर रही थीं।
दरवाजा बंद करने के बाद रमाकांत ने पहले सल्फॉस की गोलियां खाईं और फिर ब्लेड से अपना गला रेत लिया। जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने किसी तरह अपने जीजा को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन घर पहुंचे तो रमाकांत खून से लथपथ हालत में पड़ा था।
परिजन तुरंत उसे सीएचसी दुद्धी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रमाकांत की एंबुलेंस में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग