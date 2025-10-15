सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, केशव सुबह अपने भाई का ट्रैक्टर कल्टीवेटर लेकर एक किसान के खेत में जोताई करने गए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और 5-7 पलटकर नीचे गिर गया। ट्रैक्टर का चारों पहिया ऊपर की तरफ हो गया और केशव उसके नीचे दब गए। हादसा देख खेत में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे केशव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके सीने और सिर में गंभीर चोटें आई थीं।