Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

स्थानीय थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में मंगलवार की सुबह एक दुखद हादसा हुआ। खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 30 फीट नीचे गिर गया।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 15, 2025

30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर,

30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर

स्थानीय थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में मंगलवार की सुबह एक दुखद हादसा हुआ। खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 30 फीट नीचे गिर गया। इसमें चालक, चंचलिया गांव के 35 वर्षीय केशव, दबकर मौके पर ही मृत हो गए।

खेत में काम करते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, केशव सुबह अपने भाई का ट्रैक्टर कल्टीवेटर लेकर एक किसान के खेत में जोताई करने गए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और 5-7 पलटकर नीचे गिर गया। ट्रैक्टर का चारों पहिया ऊपर की तरफ हो गया और केशव उसके नीचे दब गए। हादसा देख खेत में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे केशव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके सीने और सिर में गंभीर चोटें आई थीं।

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी

ग्रामीणों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक केशव के दो-तीन छोटे बच्चे थे। वह अपने परिवार का भरण-पोषण मजदूरी करके करते थे और अपने पिता से अलग रहकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 12:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

Up news, accident death, varanasi police
वाराणसी

वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

वाराणसी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन
वाराणसी

वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

Up news, Varanasi
वाराणसी

हॉस्टल में सनसनी, छात्रा ने बाथरूम में लगाई फांसी,दरवाजा खुलने पर खुला राज

फंदे से लटककर दी जान
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.