सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर
स्थानीय थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव में मंगलवार की सुबह एक दुखद हादसा हुआ। खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 30 फीट नीचे गिर गया। इसमें चालक, चंचलिया गांव के 35 वर्षीय केशव, दबकर मौके पर ही मृत हो गए।
जानकारी के अनुसार, केशव सुबह अपने भाई का ट्रैक्टर कल्टीवेटर लेकर एक किसान के खेत में जोताई करने गए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक नियंत्रण खो बैठा और 5-7 पलटकर नीचे गिर गया। ट्रैक्टर का चारों पहिया ऊपर की तरफ हो गया और केशव उसके नीचे दब गए। हादसा देख खेत में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे केशव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके सीने और सिर में गंभीर चोटें आई थीं।
ग्रामीणों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक केशव के दो-तीन छोटे बच्चे थे। वह अपने परिवार का भरण-पोषण मजदूरी करके करते थे और अपने पिता से अलग रहकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे।
