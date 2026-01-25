स्टेट बैंक का क्लर्क लड़कियों के साथ धराया…वाराणसी पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, चार लड़कियां गिरफ्तार

वाराणसी में शनिवार को पुलिस ने बड़ी सफलता पाई, इस दौरान एक घर में छापेमारी कर सेक्स रैकेट को पकड़ा है। यहां चार लड़कियों और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम जब घर में पहुंची, तो लड़कियां और मौजूद ग्राहक उन्हें देखकर भागने लगे। टीम ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा। फिलहाल संचालक और उसकी पत्नी फरार हो गए।सेंट्रल जेल रोड स्थित एक कॉलोनी में किराए के मकान में चल रहा था। इसे पति-पत्नी चलाते थे।