SVAMITVA YOJNA: UP के 18000 लोगों को पीएम मोदी का खास तोहफा, नए साल से पहले देंगे घरों के कागज

क्या है स्वामित्व योजना? स्वामित्व योजना (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) के तहत उन ग्रामीणों को चिह्नित किया जाता है, जिनके पास उनके घरों और जमीन का प्रमाण नहीं है। इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को उनके आवास और भूमि का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकें। इससे लाभार्थी बैंक से कर्ज लेने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

वाराणसी में इस योजना के तहत 47 हजार से ज्यादा लोगों को खतौनी उपलब्ध करा दी गई है। इस बार यूपी के जालौन जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत यूपी के करीब 18,849 और देशभर में 29 हजार 127 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।