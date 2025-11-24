नशा देकर किशोरी से किया दुष्कर्म, 15 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा, होटल मालिक-मैनेजर से पूछताछ

रविवार को पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। सोमवार को पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ की और कमरे का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।होटल मालिक ने बताया कि लड़की के नाम पर फर्जी आईडी दी गई थी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।