नशा देकर किशोरी से किया दुष्कर्म, 15 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा, होटल मालिक-मैनेजर से पूछताछ

मिर्जामुराद क्षेत्र के भिखारीपुर गांव स्थित हाईवे के पास बने ओयो रूम्स ड्रीम लाइट होमस्टे में एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
करीब 15 दिन पहले मिर्जामुराद थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बेनीपुर निवासी एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दूर के रिश्तेदार का परिचय देकर दोस्ती की। इसके बाद वह किशोरी को होटल के कमरे नंबर 106 में ले गया, जहां उसने नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। होश आने पर जब लड़की ने विरोध किया तो युवक ने उसे शादी का झांसा देकर चुप कराया। कुछ दिन बाद फिर उसे होटल बुलाने की कोशिश की, लेकिन किशोरी ने मना कर दिया।
डर और शर्म के कारण किशोरी ने यह बात अपने परिवार को नहीं बताई। बाद में एक दिन मामा ने उसे आरोपी से फोन पर बात करते पकड़ा, तब किशोरी ने रोते हुए पूरी घटना बता दी। इसके बाद मां आरोपी के घर गई, लेकिन युवक का पिता बोला कि उसका बेटा मुंबई जा चुका है और उसने शादी की बात कभी नहीं कही।
रविवार को पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। सोमवार को पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ की और कमरे का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।होटल मालिक ने बताया कि लड़की के नाम पर फर्जी आईडी दी गई थी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
