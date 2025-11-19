रेप के बाद 8 वर्षीय बच्ची की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा अंतिम सांस तक…माँगता रहा दया की भीख

DCP काशी जोन गौरव बंसवाल का कहना है कि पूछताछ में इरशाद ने क़बूल किया कि उसने बच्ची को दुकान जाते देखा और लौटते समय मौका पाकर उसे अपने घर के पास रोक लिया। आसपास किसी के न होने पर वह उसे घर के अंदर ले गया। नशे की हालत में वह 5–7 मिनट तक दुष्कर्म की कोशिश करता रहा। जब वह असफल हुआ तो उसने पत्थर से बच्ची का सिर कुचल दिया। फिर उसके हाथ-पैर बांधकर शव को बोरी में भर दिया। आधी रात में जब इलाका शांत हुआ। तो वह लाश को स्कूल के अंदर फेंककर भाग गया।