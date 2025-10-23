काशी से लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक से भिड़ी बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

हादसे की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि मृतक दोनों युवक अविवाहित थे और हादसे के समय तीनों दोस्त एक ही बाइक से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।