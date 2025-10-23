काशी से लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक से भिड़ी बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

Road Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
वाराणसी के मिर्जामुराद इलाके में गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रूपापुर के पास एक बाइक खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, तीनों युवक वाराणसी घूमने आए थे और घर लौटते वक्त यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान शिवम गुप्ता निवासी अर्जुनपुर और टीपू खान उर्फ साहिल निवासी तरकापुर, दोनों मिर्जापुर जिले के रूप में हुई है। घायल युवक प्रकाश कुमार भी मिर्जापुर का रहने वाला है। उसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि मृतक दोनों युवक अविवाहित थे और हादसे के समय तीनों दोस्त एक ही बाइक से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
