बलिया में दर्दनाक हादसा, बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा, स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की मौत

मोहल्लेवासियों का आरोप है कि यह हादसा बिजली विभाग और स्थानीय कर्मियों की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने में देरी की। स्थानीय प्रशासन अब मामले की पूरी जांच कर रहा है।यह हादसा न केवल बलिया जिले के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि बरसात में सड़कों पर पानी जमा होने और टूटे तारों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया।