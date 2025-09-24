बलिया में दर्दनाक हादसा, बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा, स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की मौत

बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। सेंट जेवियर्स स्कूल से घर लौट रही दो सगी बहनें, अलका यादव और आंचल यादवकरंट की चपेट में आने से मृत हो गईं। यह घटना जिला बस्ती के पास हुई। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और दोनों बेटियों की मौत से उनकी मां गहरे सदमे में हैं।
जानकारी के अनुसार, सड़क और कॉलोनी में तीन फीट तक बरसात का पानी जमा था। यह रास्ता मोहल्लेवासियों के लिए रोजाना आने-जाने का मार्ग है। बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बहनें इसी पानी से होकर घर लौट रही थीं। अचानक बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। तार के पानी में गिरते ही दोनों बहनों को करंट लगा और वे बेहोश हो गईं।
आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकालकर सीपीआर दी और जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर लगते ही जिला अस्पताल में कॉलोनी के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मोहल्लेवासियों का आरोप है कि यह हादसा बिजली विभाग और स्थानीय कर्मियों की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने में देरी की। स्थानीय प्रशासन अब मामले की पूरी जांच कर रहा है।यह हादसा न केवल बलिया जिले के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि बरसात में सड़कों पर पानी जमा होने और टूटे तारों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया।