बनारस में बवाल! दौड़ा-दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा; क्यों घात लगाए बैठा था वकीलों का ग्रुप?

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वकील किस तरह से बड़ागांव थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति (37) की पिटाई कर रहे हैं। CCTV में वकीलों की भीड़ प्रजापति का पीछा करते, उन्हें लात-घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं सब-इंस्पेक्टर पिटाई से बेहोश हो गया तो वकील उसे घसीटकर एक दफ्तर में ले गए। जहां भी वकीलों ने मारपीट जारी रखी। वकीलों ने प्रजापति को तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि कोर्ट में मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को नहीं छुड़ा लिया। इस मारपीट में प्रजापति के साथ आए कांस्टेबल राणा प्रसाद (27) भी बुरी तरह घायल हो गए।