Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

बनारस में बवाल! दौड़ा-दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा; क्यों घात लगाए बैठा था वकीलों का ग्रुप?

UP Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दौड़ा-दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को वकीलों ने पीटा। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वाराणसी

Harshul Mehra

Sep 18, 2025

lawyers brutally beat up policemen in varanasi
दौड़ा-दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को बनारस में वकीलों ने पीटा। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: वाराणसी की एक अदालत में मंगलवार को वकीलों ने पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घटना का CCTV फुटेज आया सामने

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वकील किस तरह से बड़ागांव थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति (37) की पिटाई कर रहे हैं। CCTV में वकीलों की भीड़ प्रजापति का पीछा करते, उन्हें लात-घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं सब-इंस्पेक्टर पिटाई से बेहोश हो गया तो वकील उसे घसीटकर एक दफ्तर में ले गए। जहां भी वकीलों ने मारपीट जारी रखी। वकीलों ने प्रजापति को तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि कोर्ट में मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को नहीं छुड़ा लिया। इस मारपीट में प्रजापति के साथ आए कांस्टेबल राणा प्रसाद (27) भी बुरी तरह घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

Big Breaking: आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ! इस मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत
प्रयागराज
big breaking azam khan will soon be released from jail

क्या है घटना की वजह

प्रजापति को 16 चोटें और कई अंदरूनी चोटें आईं हैं। उनका इलाज BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कांस्टेबल प्रसाद भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि यह झड़प बड़ागांव में चल रहे एक जमीन विवाद के कारण हुई। कुछ दिन पहले प्रजापति ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 151 के तहत चालान पेश किया था। जिसमें एक वकील भी शामिल था। वकील ने मामले में पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा कि वकीलों का समूह बदला लेने के लिए कोर्ट में घात लगाए बैठा था।

क्या है मामले में अपडेट

प्रजापति का आरोप है कि वकीलों ने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए एक गिरोह बनाया था। उन्होंने दावा किया कि वे हथियारों से लैस होकर आए और उन्हें जान से मारने की नीयत से पीट-पीटकर बेहोश कर दिया। फिर उन्हें नाले में फेंक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनका पुलिस पहचान पत्र, अन्य पहचान पत्र और 4,200 रुपये नकद लूट लिए। मामले में अपडेट है कि कैंट थाने में 10 वकीलों के खिलाफ नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट
लखनऊ
Dussehra Diwali 2025 Special Trains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 04:10 pm

Published on:

18 Sept 2025 03:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बनारस में बवाल! दौड़ा-दौड़ा कर पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा; क्यों घात लगाए बैठा था वकीलों का ग्रुप?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.