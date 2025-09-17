दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट

Train No. Train Name (ट्रेन का नाम) Date (तारीख) Frequency (आवृत्ति) Departure (प्रस्थान) Arrival (आगमन) Return Date (वापसी) Return Frequency Return Departure

04094/04093 Hazrat Nizamuddin – Patna AC Superfast 21 Sep – 29 Nov Daily (प्रतिदिन) Nizamuddin 11:00 AM (सुबह) Next Day 5:00 AM (सुबह) 22 Sep – 30 Nov Daily (प्रतिदिन) Patna 7:45 AM (सुबह)

04096/04095 Anand Vihar – Patliputra Festival Special 21 Sep – 29 Nov Daily (प्रतिदिन) Anand Vihar 12:05 AM (रात) Next Day 9:30 PM (रात) – – –

04098/04097 New Delhi – Hasanpur Road Festival Special 1 Oct – 29 Nov Daily (प्रतिदिन) New Delhi 9:30 AM (सुबह) Next Day 12:00 PM (दोपहर) – – –

04504/04503 Chandigarh – Patna Festival Special 25 Sep – 27 Nov Every Thursday (गुरुवार) Chandigarh (Not Specified/नहीं दिया) – Every Friday (शुक्रवार) Patna से –