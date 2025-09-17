Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट

Dussehra Diwali 2025 Special Trains UP and Bihar: यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से कुछ ट्रेनें रोज चलेंगी। देखिए पूरी लिस्ट।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

Dussehra Diwali 2025 Special Trains
यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी कुछ ट्रेनें। फोटो सोर्स-Ai

Dussehra Diwali 2025 Special Trains UP and Bihar: त्योहारों का सीजन शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली समेत छठ में यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में करीब-करीब दोगुनी हो जाती है। यात्रियों को परेशानी ना हो इसे देखते हुए रेलवे ने फेस्टिव सीजन में कुछ ट्रेनों का परिचालन रोजाना करने का फैसला लिया है।

12 हजार से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना

फेस्टिव सीजन में 12 हजार से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना भारतीय रेलवे ने बनाई है। इसके अलावा 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेल (ECR) जोन के अंतर्गत किया जाएगा।

यूपी और बिहार के यात्रियों को मिलेगा लाभ

ECR के CPRO सरस्वती चंद्रा की माने तो यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ त्योहारों के दौरान देखने को मिलती है। इसी वजह से रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे लोगों को घर जाने और वापस लौटने में मुश्किल नहीं हो। खासतौर पर यूपी और बिहार के यात्रियों को इन ट्रेनों के परिचालन से लाभ होगा।

कौन सी ट्रेनें फेस्टिव सीजन में रोज चलेंगी

Train No.Train Name (ट्रेन का नाम)Date (तारीख)Frequency (आवृत्ति)Departure (प्रस्थान)Arrival (आगमन)Return Date (वापसी)Return FrequencyReturn Departure
04094/04093Hazrat Nizamuddin – Patna AC Superfast21 Sep – 29 NovDaily (प्रतिदिन)Nizamuddin 11:00 AM (सुबह)Next Day 5:00 AM (सुबह)22 Sep – 30 NovDaily (प्रतिदिन)Patna 7:45 AM (सुबह)
04096/04095Anand Vihar – Patliputra Festival Special21 Sep – 29 NovDaily (प्रतिदिन)Anand Vihar 12:05 AM (रात)Next Day 9:30 PM (रात)
04098/04097New Delhi – Hasanpur Road Festival Special1 Oct – 29 NovDaily (प्रतिदिन)New Delhi 9:30 AM (सुबह)Next Day 12:00 PM (दोपहर)
04504/04503Chandigarh – Patna Festival Special25 Sep – 27 NovEvery Thursday (गुरुवार)Chandigarh (Not Specified/नहीं दिया)Every Friday (शुक्रवार)Patna से
04452/04451New Delhi – Howrah Festival Special20 Sep – 19 DecDaily (प्रतिदिन)New Delhi (Not Specified/नहीं दिया)

इसके अलावा अजमेर–रांची, मऊ–कोलकाता, दुर्ग–पटना और गोंदिया–पटना रूट पर भी विशेष ट्रेनें का परिचालन होगा। रेलवे के मुताबिक इन अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को अपने घर त्योहार मनाने के लिए पहुंचने में और वापिस लौटने में बड़ी राहत मिलेगी।

Published on:

17 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट

