दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट

Dussehra Diwali 2025 Special Trains UP and Bihar: त्योहारों का सीजन शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली समेत छठ में यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में करीब-करीब दोगुनी हो जाती है। यात्रियों को परेशानी ना हो इसे देखते हुए रेलवे ने फेस्टिव सीजन में कुछ ट्रेनों का परिचालन रोजाना करने का फैसला लिया है।
फेस्टिव सीजन में 12 हजार से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना भारतीय रेलवे ने बनाई है। इसके अलावा 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेल (ECR) जोन के अंतर्गत किया जाएगा।
ECR के CPRO सरस्वती चंद्रा की माने तो यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ त्योहारों के दौरान देखने को मिलती है। इसी वजह से रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे लोगों को घर जाने और वापस लौटने में मुश्किल नहीं हो। खासतौर पर यूपी और बिहार के यात्रियों को इन ट्रेनों के परिचालन से लाभ होगा।
|Train No.
|Train Name (ट्रेन का नाम)
|Date (तारीख)
|Frequency (आवृत्ति)
|Departure (प्रस्थान)
|Arrival (आगमन)
|Return Date (वापसी)
|Return Frequency
|Return Departure
|04094/04093
|Hazrat Nizamuddin – Patna AC Superfast
|21 Sep – 29 Nov
|Daily (प्रतिदिन)
|Nizamuddin 11:00 AM (सुबह)
|Next Day 5:00 AM (सुबह)
|22 Sep – 30 Nov
|Daily (प्रतिदिन)
|Patna 7:45 AM (सुबह)
|04096/04095
|Anand Vihar – Patliputra Festival Special
|21 Sep – 29 Nov
|Daily (प्रतिदिन)
|Anand Vihar 12:05 AM (रात)
|Next Day 9:30 PM (रात)
|–
|–
|–
|04098/04097
|New Delhi – Hasanpur Road Festival Special
|1 Oct – 29 Nov
|Daily (प्रतिदिन)
|New Delhi 9:30 AM (सुबह)
|Next Day 12:00 PM (दोपहर)
|–
|–
|–
|04504/04503
|Chandigarh – Patna Festival Special
|25 Sep – 27 Nov
|Every Thursday (गुरुवार)
|Chandigarh (Not Specified/नहीं दिया)
|–
|Every Friday (शुक्रवार)
|Patna से
|–
|04452/04451
|New Delhi – Howrah Festival Special
|20 Sep – 19 Dec
|Daily (प्रतिदिन)
|New Delhi (Not Specified/नहीं दिया)
|–
|–
|–
|–