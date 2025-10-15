यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक अब सफर होगा तेज, पढ़ें पूरी खबर

यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो | Image Source - Pexels
Airport to cantt station metro service in Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस मेट्रो सेवा का मुख्य उद्देश्य विमान से उतरने के बाद यात्रियों को सीधे शहर तक आसान और तेज़ पहुंच प्रदान करना है।
लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। वर्तमान में यह दूरी यात्री टैक्सी, ऑटो और ई-बस से तय करते हैं, जिसमें अक्सर किराया अधिक वसूल किया जाता है। मेट्रो सेवा के शुरू होने के बाद यह दूरी किफायती, सुविधाजनक और समयबद्ध तरीके से तय की जा सकेगी।
बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 80 विमान उड़ान भरते हैं, जिससे 10,000 से 12,000 यात्री यात्रा करते हैं। वर्तमान में एयरपोर्ट का विस्तार तेजी के साथ चल रहा है। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग, आठ एयरोब्रिज, पांच हजार यात्रियों की क्षमता वाला नया टर्मिनल, रनवे के नीचे अत्याधुनिक टनल और सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। विस्तार पूरा होने के बाद हवाई यात्रा की संख्या में इजाफा होगा और यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी।
एयरपोर्ट का नया विस्तार इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि काशी की ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान यात्रियों को महसूस हो। यात्रियों को जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखना होगा, उन्हें बाबा विश्वनाथ की नगरी में होने का अहसास होगा। यह पहल शहर की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक परिवहन सुविधाओं के साथ जोड़ती है।
एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि विस्तार के बाद विमानों और यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे से बाबतपुर रेलवे स्टेशन होते हुए शहर तक मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी सर्वे पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग