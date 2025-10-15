यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक अब सफर होगा तेज, पढ़ें पूरी खबर

बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 80 विमान उड़ान भरते हैं, जिससे 10,000 से 12,000 यात्री यात्रा करते हैं। वर्तमान में एयरपोर्ट का विस्तार तेजी के साथ चल रहा है। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग, आठ एयरोब्रिज, पांच हजार यात्रियों की क्षमता वाला नया टर्मिनल, रनवे के नीचे अत्याधुनिक टनल और सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। विस्तार पूरा होने के बाद हवाई यात्रा की संख्या में इजाफा होगा और यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी।