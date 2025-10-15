Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक अब सफर होगा तेज, पढ़ें पूरी खबर

Varanasi Metro News: वाराणसी में जल्द ही एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक मेट्रो सेवा शुरू होगी। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से शहर तक सीधे और किफायती सफर के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण ने रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है।

2 min read

वाराणसी

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

varanasi airport to cantt station metro service launch plan

यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो | Image Source - Pexels

Airport to cantt station metro service in Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस मेट्रो सेवा का मुख्य उद्देश्य विमान से उतरने के बाद यात्रियों को सीधे शहर तक आसान और तेज़ पहुंच प्रदान करना है।

एयरपोर्ट और शहर के बीच यात्रा होगी आसान

लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। वर्तमान में यह दूरी यात्री टैक्सी, ऑटो और ई-बस से तय करते हैं, जिसमें अक्सर किराया अधिक वसूल किया जाता है। मेट्रो सेवा के शुरू होने के बाद यह दूरी किफायती, सुविधाजनक और समयबद्ध तरीके से तय की जा सकेगी।

बाबतपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 80 विमान उड़ान भरते हैं, जिससे 10,000 से 12,000 यात्री यात्रा करते हैं। वर्तमान में एयरपोर्ट का विस्तार तेजी के साथ चल रहा है। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग, आठ एयरोब्रिज, पांच हजार यात्रियों की क्षमता वाला नया टर्मिनल, रनवे के नीचे अत्याधुनिक टनल और सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। विस्तार पूरा होने के बाद हवाई यात्रा की संख्या में इजाफा होगा और यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी।

काशी की पौराणिकता एयरपोर्ट में झलकेगी

एयरपोर्ट का नया विस्तार इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि काशी की ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान यात्रियों को महसूस हो। यात्रियों को जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखना होगा, उन्हें बाबा विश्वनाथ की नगरी में होने का अहसास होगा। यह पहल शहर की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक परिवहन सुविधाओं के साथ जोड़ती है।

यात्री सुविधा के लिए भेजा गया प्रस्ताव

एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि विस्तार के बाद विमानों और यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे से बाबतपुर रेलवे स्टेशन होते हुए शहर तक मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। रेलवे अधिकारी बताते हैं कि मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी सर्वे पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 01:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / यूपी के इस शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक अब सफर होगा तेज, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोनभद्र में खेत जोतते समय ट्रैक्टर 30 फीट गहरी खाई में गिरा, चालक की दबकर दर्दनाक मौत

30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर,
वाराणसी

वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा…अपाची सवार भाई-बहन को ट्रक ने रौंदा, चाची की हालत नाजुक

Up news, accident death, varanasi police
वाराणसी

वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब

वाराणसी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर फेल, मरीजों को नहीं मिल सका ऑनलाइन पर्चा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन
वाराणसी

वाराणसी में हैवेन-इन होटल पर छापा, आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों समेत छह गिरफ्तार

Up news, Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.