आश्रम में छेड़छाड़ के आरोप! महिला बोली- रेप की कोशिश हुई, महंत ने कहा- सिर्फ मारपीट; पुलिस जांच में जुटी

Allegations of molestation in ashram in Varanasi: काशी के करपात्री धाम आश्रम में 14 अक्टूबर की रात एक दंपती के साथ विवाद ने पूरे परिसर को हिला दिया। आरोप है कि आश्रम के चार शिष्य राहुल, राज, शुभम और शिवम महिला को उसके कमरे में घुसकर छेड़खानी और अश्लील हरकतों का शिकार बनाया। यह सब उसके पति के सामने हुआ, जो पहले आश्रम की गोशाला में काम करता था। विरोध करने पर चारों ने पति के साथ मारपीट की और महिला को दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की।