बीएचयू में एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी के मामले में तीन पूर्व छात्र गिरफ्तार

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में मंगलवार तड़के एक एमबीबीएस छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना के तीन पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी काशी क्षेत्र गौरव बंसवाल ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 3:30 बजे हुई, जब छात्रा अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से छात्रावास लौट रही थी।
डीसीपी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट करने की कोशिश की। घटना की सूचना छात्रा की एक साथी ने लिखित शिकायत के रूप में पुलिस को दी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। गौरव बंसवाल ने बताया कि तीनों आरोपी बीएचयू के पूर्व छात्र हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले भी परिसर में सुरक्षा की कमियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के कड़े कदम उठाएगा। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं न केवल छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर डालती हैं।
इस घटना के बाद छात्राओं में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, और छात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है ताकि छात्राएं निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकें।