बीएचयू में एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी के मामले में तीन पूर्व छात्र गिरफ्तार

इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले भी परिसर में सुरक्षा की कमियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के कड़े कदम उठाएगा। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं न केवल छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर डालती हैं।