महिला इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी, साथी सिपाही के साथ मिलकर चलाया था भ्रष्टाचार का धंधा; एंटी करप्शन ने किया अरेस्ट

Female inspector bribery busted arrested in Varanasi: वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना उस समय सामने आई जब टीम ने महिला इंस्पेक्टर को ऑफिस से खींचकर गाड़ी में बैठाया और कैंट थाने ले गई। इस दौरान सुमित्रा देवी ने टीम पर रौब दिखाने की कोशिश की और मामले को सुलझाने का दबाव बनाया, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उनकी कोई नहीं सुनी।