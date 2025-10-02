जेल से छूटते ही मचाया हुड़दंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने फिर भेजा सलाखों के पीछे

जुलूस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यश समेत कई युवकों को पकड़ लिया। लालपुर-पांडेयपुर थाने में जिला जेल चौकी प्रभारी कोमल कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद यश सिंह राजपूत, मोहित जायसवाल, लालपुर सब्जी मंडी निवासी राहुल गुप्ता और सोयेपुर निवासी अमन सिंह को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया।