रात 12 बजे पुलिस की रेड, हॉल में 32 युवक-युवतियां देख सब रह गए हैरान, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए हो रहा था। यहां से लोगों को निवेश, लोन और पार्सल से जुड़ी फर्जी स्कीमों का झांसा दिया जाता था। इस गिरोह का जाल केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये लोग विदेशों में भी फेक कॉल कर लोगों को ठगते थे। पुलिस को कई लोगों के बैंक खाते की जानकारी मिली है, जिनमें विदेशों तक से पैसों का लेन-देन हुआ था।