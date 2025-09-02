सैय्यद बाबा की मजार से जेवरात साफ, बुर्का पहने महिलाओं ने दिया अंजाम

वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के टेकुरी गांव में 30 अगस्त को चौंकाने वाली चोरी की घटना हुई। गांव की आकांक्षा सिंह के घर दो महिलाएं चंदा मांगने के बहाने आईं। इनमें से एक महिला बुर्का पहने थी और दूसरी साड़ी में।
सुबह करीब 9:45 बजे दोनों महिलाएं घर के बाहर खेल रहे बच्चों से बातचीत करके अंदर पहुंचीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे सैय्यद बाबा की मजार से आई हैं। जब आकांक्षा बाहर आईं तो महिलाओं ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। इसी दौरान बुर्का पहने महिला ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। एक महिला उनकी सास से बातें करने लगी, जबकि दूसरी ने आकांक्षा को इतना उलझा दिया कि उन्होंने अलमारी से तीज व्रत के बाद रखे गहने और नकदी निकालकर उन्हें दे दिए।
चोरी हुए सामान में बड़ा मंगलसूत्र, छोटा मंगलसूत्र, सोने की चेन, दो झुमके, दो पायल, 10 मीना, दो अंगूठियां, दो किल और 300 रुपये नकद शामिल हैं। दिनभर आकांक्षा असमंजस में रहीं और रात 8 बजे उन्हें होश आने पर घटना का पता चला। इसके बाद उन्होंने परिवार को बताया।
2 सितंबर की सुबह पीड़िता ने चौबेपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। इस वारदात से पूरे गांव में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी जरूरी है ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।