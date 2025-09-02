सैय्यद बाबा की मजार से जेवरात साफ, बुर्का पहने महिलाओं ने दिया अंजाम

सुबह करीब 9:45 बजे दोनों महिलाएं घर के बाहर खेल रहे बच्चों से बातचीत करके अंदर पहुंचीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे सैय्यद बाबा की मजार से आई हैं। जब आकांक्षा बाहर आईं तो महिलाओं ने चंदा मांगना शुरू कर दिया। इसी दौरान बुर्का पहने महिला ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। एक महिला उनकी सास से बातें करने लगी, जबकि दूसरी ने आकांक्षा को इतना उलझा दिया कि उन्होंने अलमारी से तीज व्रत के बाद रखे गहने और नकदी निकालकर उन्हें दे दिए।