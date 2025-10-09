लिव-इन का अंजाम अनाथालय जाकर देखो, 15-20 साल की लड़कियां गोद में बच्चा लिए लाइन में लगी रहती हैं, गवर्नर ने चेताया

उन्होंने पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता की भी चर्चा की। काशी विद्यापीठ और संस्कृत विवि के नैक ग्रेड पर सवाल किए। पूछा कि 31 को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उन्हें दिखाऊं कि यह अपने विश्वविद्यालय हैं। संसाधनों पर कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में छात्राएं इलेक्ट्रिक सिगड़ी पर खाना बनाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में मेस का पैसा लेकर ठेकेदार भाग गया, समाज कल्याण के छात्रावास में बाहरी रहते हैं।राज्यपाल ने कहा कि छात्रावास में ड्रग्स जाने की शिकायतें हैं, शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं।