काशी में मानसून जैसे हालात, 3 डिग्री गिरा पारा, 8-9 अप्रैल को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो काशी और आसपास के जिलों में 8 और 9 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक वज्रपात और बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और पंजाब के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने अपना रंग बदला है।