Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

मौत से पहले आया प्रेमिका का कॉल, अगले दिन पोखरे में मिली लाश, दो लोग हुए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में 21 वर्षीय ईदू की उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को एक पोखरे में फेंक दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 19, 2025

पोखरे से बरामद हुआ युवक का शव

पोखरे से बरामद हुआ युवक का शव

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में 21 वर्षीय ईदू की उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को एक पोखरे में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

गुमशुदगी के बाद मिला हत्या का सुराग

मंगलवार को ईदू अचानक घर से गायब हो गया था। परिवार ने रात में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी रात करीब ढाई बजे ईदू की मां के पास प्रेमिका का फोन आया। वह रोते हुए केवल इतना बोल पाई कि अपने लड़के को बचा लीजिए वरना ये लोग उसे मार देंगे। फोन करने के तुरंत बाद कॉल कट गया। इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया और पूरी रात खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

परिजनों ने पुलिस को दी जानकारी

ईदू के एक दोस्त ने बताया कि युवक कुछ दिन पहले पकड़ी खुर्द गांव गया था। जानकारी मिलने पर परिवार बुधवार सुबह वहीं पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ईदू को पीट-पीटकर मार दिया और शव को पोखरे में फेंक दिया।

पोखरे से बरामद हुआ शव

उनकी निशानदेही पर पुलिस और गोताखोरों ने पोखरे से शव बरामद कर लिया। उसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर सीओ लालगंज, एसपी सिटी मधुबन सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने लड़की के पिता उमाशंकर और भाई विपिन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई की ओर से तहरीर देकर कार्रवाई कराई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 09:52 pm

Published on:

19 Nov 2025 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मौत से पहले आया प्रेमिका का कॉल, अगले दिन पोखरे में मिली लाश, दो लोग हुए गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भयानक हादसा: कालीन कंपनी में भीषण आग, बुजुर्ग जिंदा जलकर मौत, देखकर दहशत में आए लोग

Bihar Fire Accident
वाराणसी

गोपालनगर चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, शराब तस्करी की वायरल वीडियो और चैटिंग से मचा हड़कंप

Several employees suspended and two policemen dismissed in MP
वाराणसी

काशी तमिल संगम: बनारस से कन्याकुमारी, कोयंबटूर, चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी, जानें तारीख और समय

भारतीय रेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
वाराणसी

रेप के बाद 8 वर्षीय बच्ची की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा अंतिम सांस तक…माँगता रहा दया की भीख

Varanasi
वाराणसी

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, घंटों बाद मिली खबर

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.