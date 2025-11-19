मौत से पहले आया प्रेमिका का कॉल, अगले दिन पोखरे में मिली लाश, दो लोग हुए गिरफ्तार

पोखरे से बरामद हुआ युवक का शव
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में 21 वर्षीय ईदू की उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को एक पोखरे में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
मंगलवार को ईदू अचानक घर से गायब हो गया था। परिवार ने रात में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी रात करीब ढाई बजे ईदू की मां के पास प्रेमिका का फोन आया। वह रोते हुए केवल इतना बोल पाई कि अपने लड़के को बचा लीजिए वरना ये लोग उसे मार देंगे। फोन करने के तुरंत बाद कॉल कट गया। इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया और पूरी रात खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
ईदू के एक दोस्त ने बताया कि युवक कुछ दिन पहले पकड़ी खुर्द गांव गया था। जानकारी मिलने पर परिवार बुधवार सुबह वहीं पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ईदू को पीट-पीटकर मार दिया और शव को पोखरे में फेंक दिया।
उनकी निशानदेही पर पुलिस और गोताखोरों ने पोखरे से शव बरामद कर लिया। उसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर सीओ लालगंज, एसपी सिटी मधुबन सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने लड़की के पिता उमाशंकर और भाई विपिन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई की ओर से तहरीर देकर कार्रवाई कराई गई।
