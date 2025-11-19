मौत से पहले आया प्रेमिका का कॉल, अगले दिन पोखरे में मिली लाश, दो लोग हुए गिरफ्तार

मंगलवार को ईदू अचानक घर से गायब हो गया था। परिवार ने रात में ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी रात करीब ढाई बजे ईदू की मां के पास प्रेमिका का फोन आया। वह रोते हुए केवल इतना बोल पाई कि अपने लड़के को बचा लीजिए वरना ये लोग उसे मार देंगे। फोन करने के तुरंत बाद कॉल कट गया। इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया और पूरी रात खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।