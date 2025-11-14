Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

10 नवंबर को होना था छेका, अप्रैल में तय थी शादी लेकिन उससे पहले मिली लाश, गांव में पसरा मातम

वाराणसी के डोमरी घाट पर 24 घंटे के भीतर दूसरी दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर गंगा में स्नान करते समय एक और युवक की डूबकर मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 14, 2025

युवक की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

युवक की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

वाराणसी के डोमरी घाट पर 24 घंटे के भीतर दूसरी दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार दोपहर गंगा में स्नान करते समय एक और युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी करण पटेल के रूप में हुई है। करण की अगले वर्ष 27 अप्रैल को शादी होनी थी और 10 नवंबर को उसका छेका व तिलकोत्सव भी संपन्न हुआ था। लेकिन इससे पहले ही यह हादसा परिवार पर दुखों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा।

तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा युवक

जानकारी के अनुसार, रतनपुर गांव के पांच युवक करण, खेसारी, अभय, ऋषि और संजय बाइक से डोमरी घाट के पास गंगा किनारे पहुंचे थे। पीपल के पेड़ के पास बाइक खड़ी कर सभी रेती के रास्ते नदी किनारे आए। संजय और अभय बाहर बैठ गए, जबकि करण, खेसारी और ऋषि स्नान करने लगे। इसी दौरान करण अचानक तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा। उसे डूबता देख खेसारी और संजय ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का तेज बहाव उसे दूर ले गया और वे असफल रहे।

सदमे में पूरा परिवार

सूचना मिलते ही परिजन और रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने लगभग पांच घंटे तक तलाश जारी रखी। आखिरकार कांटा डालकर शव को बाहर निकाला गया। थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने बताया कि परिजन किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए पंचनामा कर शव को सौंप दिया गया। करण चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था। उसकी दादी शांति देवी, मां राजकुमारी और बहनें रो-रोकर बेसुध हो गईं। पिता विजय पटेल, जो बेटे की पढ़ाई और मेडिकल स्टोर की नौकरी पर गर्व महसूस करते थे वह सदमे में गए।

गौरतलब है कि इसी जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर गुरुवार को जलीलपुर गांव के दो युवक भी गंगा में डूब गए थे। दो दिनों में लगातार हुए हादसों से आसपास के गांवों में मातम पसरा हुआ है।

Published on:

14 Nov 2025 09:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / 10 नवंबर को होना था छेका, अप्रैल में तय थी शादी लेकिन उससे पहले मिली लाश, गांव में पसरा मातम

