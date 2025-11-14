10 नवंबर को होना था छेका, अप्रैल में तय थी शादी लेकिन उससे पहले मिली लाश, गांव में पसरा मातम

सूचना मिलते ही परिजन और रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने लगभग पांच घंटे तक तलाश जारी रखी। आखिरकार कांटा डालकर शव को बाहर निकाला गया। थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने बताया कि परिजन किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए पंचनामा कर शव को सौंप दिया गया। करण चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था। उसकी दादी शांति देवी, मां राजकुमारी और बहनें रो-रोकर बेसुध हो गईं। पिता विजय पटेल, जो बेटे की पढ़ाई और मेडिकल स्टोर की नौकरी पर गर्व महसूस करते थे वह सदमे में गए।