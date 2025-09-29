Ahmedabad: होमगार्ड कंपनी कमांडर रिश्वत लेते गिरफ्तार

अहमदाबाद. गुजरात एसीबी की टीम ने होमगार्ड की तीन नंबर कंपनी के पांचवे डिवीजन के कंपनी कमांडर पप्पूभाई पटेल (44) को सोमवार को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ लिया। एसीबी की टीम ने शिकायत के आधार पर सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय गेट के सामने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की।

मामले के तहत एक होमगार्ड को रात के समय ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं दर्शाने के लिए एवं परेशान नहीं करने के लिए आरोप है कि कंपनी कमांडर ने उससे एक हजार रुपए की मांग की थी। होमगार्ड रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिससे उसने शिकायत कर दी। इसके आधार पर अहमदाबाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगेहाथों एक हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया।