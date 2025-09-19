Ahmedabad: बगोदरा में शराब पार्टी कर रहे 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा

अहमदाबाद. नवरात्र को अब कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में जिला पुलिस ने शहर से सटे एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थित क्लब, फार्म हाउस, होटल व रिसोर्ट में जांच अभियान छेड़ा है। जिसके तहत गुरुवार को बगोदरा थाना क्षेत्र के काणोदर गांव में स्थित गोराणी फार्म हाउस में जांच करने पर वहां अवैध रूप से शराब पार्टी चालू होने की बात ध्यान में आई, जिससे मौके पर दबिश देकर शराब पार्टी करते हुए 12 लोगों को पकड़ा है। मौके से एक आधी भरी हुई शराब की बोतल और दो सील पैक बोतल , 16 मोबाइल, चार कार बरामद हुईं, जिन्हें जांच के सिलसिले में जब्त किया है।मौके से 12 लोगों को पकड़ा है। इनमें हरदीप सिंह पढेरिया, मयूरध्वज डाभी, महेंद्र सिंह नकुम, गौरव सिंह परमार, जयदीप सिंह वाघेला, रिकिन ठक्कर, केशरी सिंह पढेरिया, अशोक ठक्कर, राजेन्द्र सिंह राठौड़, नवीन ठक्कर और हर्षत ठक्कर शामिल हैं।