अहमदाबाद

Gujarat: गुडा का सुपरवाइजर व जूनियर क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार

पीएम आवास के लिए फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को मकान दिलाने के एवज में 70 हजार की ली घूस

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 19, 2025

अहमदाबाद. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (गुडा) के सुपरवाइजर रोहन पार्कर और जूनियर क्लर्क नयन कुमार परमार को 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते शुक्रवार को रंगेहाथों पकड़ा है। दोनों करार आधारित कर्मचारी हैं।एसीबी गांधीनगर की टीम ने शिकायत के आधार पर सेक्टर-4 हडमतिया ग-1 झुग्गी से ख जाने वाले रोड पर जाल बिछाते हुए आरोपियों को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा।मामले के तहत शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पाने के लिए गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (गुडा) में फॉर्म भरा है। उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है। आरोप है कि सुपरवाइजर और जूनियर क्लर्क ने उसकी फाइल का तत्काल निपटारा करने और मकान का दस्तावेज कराते हुए चाबी दिलाने तक का काम करने के लिए 70 हजार रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। इस शिकायत के आधार पर शुक्रवार को जाल बिछाया। जूनियर क्लर्क ने शिकायतकर्ता से बातचीत की और सुपरवाइजर ने रिश्वत की राशि स्वीकार कर ली। जिससे एसीबी की टीम ने दोनों को मौके से रंगेहाथों पकड़ लिया।

