रामोल-हाथीजण व अन्य जगहों पर चला मनपा का हथौड़ा, कई निर्माण ध्वस्त

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के पूर्व जोन रामोल-हाथीजण कुछ जगहों पर मार्ग को चौड़ा करने के लिए मनपा की ओर से गुरुवार को कई मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

मनपा के अनुसार रामोल–हाथीजण वॉर्ड की टी.पी. स्कीम नंबर 107 और 108 में पुलिस स्टेशन से रामोल गांव तक लगभग 1500 मीटर रोड पर अवरोधक निर्माण के रूप में 8 दुकान, 8 मकान और 5 शेड सहित कई कंपाउंड वॉल व चबूतरे तोड़े गए। इसके अलावा 600 मीटर रोड पर भी दुकानों और दीवारों को हटाया गया। वहीं गोंमतीपुर वॉर्ड में डब्बा बाजार के पास 10 दुकानों का निर्माण तोड़ा गया।