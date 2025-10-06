चांदखेड़ा में भटकते मवेशियों को पकड़ा

अहमदाबाद. शहर के चांदखेड़ा इलाके में सोमवार को दो मवेशियों को पकड़ लिया। महानगरपालिका के पशु उपद्व नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अनुसार सोमवार को चांदखेड़ा में सीएनसीडी की टीम ने सिद्धी विनायक सोसाइटी के निकट से दो मवेशियों को पकड़ा है। गौरतलब है कि शहर में पिछले दो वर्ष में भटकते मवेशियों को पकड़ने के लिए महानगरपालिका की ओर से अभियान चलाया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में भटकते मवेशियों को पकड़ा गया। साथ ही शहर में मवेशियों को रखने के लिए विशेष नियम भी तैयार किए गए हैं।