अहमदाबाद में पालतू श्वान के हमले में दो बच्चे घायल, महिला मालिक पर लापरवाही का आरोप

मनपा की सीएनसीडी टीम ने पालतू श्वान को शेल्टर होम पहुंचाया

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 06, 2025

Ahmedabad. शहर के रामोल क्षेत्र स्थित न्यू मणिनगर इलाके के शरणम एलीगेंस अपार्टमेंट में जर्मन शेफर्ड नस्ल के एक पालतू श्वान के दो बच्चों पर हमला करने का मामला सामने आया है। इसमें बच्चे घायल हो गए। कुछ महीने पहले भी शहर में इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें पालतू श्वान के हमले में एक बच्चे की मौत भी हो गई थी।

शहर में यह घटना बुधवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे हुई। श्वान की मालिक महिला से छूटकर यह श्वान अचानक बच्चों पर झपट पड़ा। हमले में घायल दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर महिला मालिक पर इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर रामोल थाने में मामला दर्ज कराया गया है।शरणम एलीगेंस अपार्टमेंट में निवासी पापाबेन उर्फ संगीता वनियार बुधवार को अपार्टमेंट परिसर में पालतू श्वान को टहला रही थीं। उसी समय, छह वर्षीय एक बच्चे पर श्वान ने हमला कर दिया। डॉॅग बाइट के कारण बच्चे की जांघ व अन्य जगहों पर चोट आई। इसी दौरान अन्य एक बच्चे पर भी श्वान झपट पड़ा। इस हमले में बच्चे की हाथ की अंगुलियों में चोट आई है। दोनों बच्चों के शरीर पर श्वान के दांतों के घाव और निशान पड़ गए थे। उपचार के लिए दोनों को अस्पताल में ले जाया गया।

इस संबंध में जानकारी मिलने पर महानगरपालिका की पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि मनपा के पेट डॉग रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत इस श्वान का रजिस्ट्रेशन गत अगस्त माह में करवा लिया गया है। सीएनसीडी की टीम ने पाया कि श्वान को नियंत्रित करने के लिए मालिक ने पर्याप्त उपाय नहीं किए।

हमला करने वाले डॉग को शेल्टर सेंटर पहुंचाया

मनपा टीम ने इसमामले में कार्यवाही करते हुए महिला के जर्मन शेफर्ड नस्ल के पालतू श्वान को कब्जे में ले लिया। उसे डॉग शेल्टर होम में ले जाया गया है, ताकि अन्य किसी को उससे खतरा न हो।सीसी़टीवी कैमरे में कैद हुई घटना

बच्चों पर श्वान के झपटने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इससे सोसाइटी में डर का माहौल है। लोगों ने पेट डॉग पंजीकरण नियमों को सख्त बनाने की मांग की है।

