अहमदाबाद

Video: Ahmedabad बापूनगर थाने का कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी की टीम ने बापूनगर चार रास्ते पर जाल बिछाकर पकड़ा

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 20, 2025

अहमदाबाद. बापूनगर थाने के सर्वेलेंस स्क्वॉड के कांस्टेबल सहदेव सिंह पलाणिया (35) को गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शनिवार को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।शिकायत के आधार पर टीम ने बापूनगर चार रास्ते पर संस्कार आइस्क्रीम की दुकान में जाल बिछाया था। शिकायत के तहत सहदेव सिंह ने लूट के एक मामले में लिप्तता के आधार पर शिकायतकर्ता की ऑटो रिक्शा को जब्त किया था। ऑटो को छुड़ाने के लिए वह बापुनगर थाने जाकर सहदेव सिंह से मिले थे। आरोप है कि सहदेव सिंह ने ऑटो को छोड़ने के लिए तीन हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। वे यह रिश्वत देना नहीं चाहते थे, जिससे उन्होंने एसीबी थाने में इसकी शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर शनिवार को जाल बिछाते हुए एसीबी ने कांस्टेबल को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़़ लिया।

Published on:

20 Sept 2025 11:21 pm

