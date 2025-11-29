Video: बावला: तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के विवाद में हत्या

Ahmedabad. जिले के बावला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को हत्या का एक मामला सामने आया है। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की शिकायत करने पर हुए विवाद में आवेश में आकर चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। बावला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। इस संबंध में मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है।

बावला थाने के पीआई एस.वी.चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना शुक्रवार की रात करीब सवा 10 बजे बावला में श्याम कॉम्पलैक्स में हुई। मूलरूप से बावला के चियाडा गांव निवासी हाल अहमदाबाद ग्राम्य के साउथ बोपल क्षेत्र में रहने वाले महिपत सिंह चौहान और उनके भाई प्रदीप सिंह चौहान (36) का श्याम कॉम्पलैक्स में एक मकान है। इस मकान को इन्होंने किराए पर दिया है, जिसमें रविन्द्र सिंह नाम का व्यक्ति किराए पर रहता है। इस कॉम्पलैक्स में इनके मकान के पड़ोस में ही सुरेश ठक्कर (48) रहता है।

शुक्रवार की रात को सुरेश ठक्कर ने प्रदीप सिंह को फोन करके कहा कि तुम्हारा किराएदार तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा है। इस पर प्रदीप सिंह ने रविंद्र सिंह को फोन कर पूछा कि क्या तुम तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे हो। रविंद्र सिंह ने कहा कि वह तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजा रहा है। कुछ देर में प्रदीप सिंह मकान पर पहुंचे और उन्होंने पड़ोस में रहने वाले सुरेश ठक्कर के पास जाकर कहा कि हमारा किराएदार तेज आवाज में म्यूजिक बजा ही नहीं रहा है तो गलत शिकायत क्यों करते हो? ऐसा कहने पर आरोप है कि सुरेश ने कहा कि किराएदार से मकान खाली करवा दो। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। आसपास के लोगों ने पहुंचकर दोनों को छुड़ाया। लेकिन कुछ ही देर में दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया।

उपचार के दौरान तोड़ा दम, आरोपी गिरफ्तार

इस बीच आरोप है कि सुरेश ने प्रदीप पर चाकू से वार कर दिए। जिससे बुरी तरह से जख्मी प्रदीप को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान मध्यरात्रि बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रदीप के बड़े भाई ने महिपत सिंह ने सुरेश ठक्कर के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया है।