Video: अहमदाबाद में छठ पूजा, इंदिरा ब्रिज पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल

Ahmedabad.इंदिरा ब्रिज के नीचे छठ घाट पर आयोजित छठ महापर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सोमवार शाम को पहुंचे। उन्होंने छठ पूजा कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दी और व्यवस्थाओं को देखा। यहां पर हिंदी भाषी महासंघ व मां जानकी सेवा समिति की ओर से आयोजित छठ पूजा पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। महादेव झा और ललित झा ने बताया कि यहां हजारों की संख्या में लोग अच्छे से इस पर्व को मना सकें उसकी व्यवस्था महानगरपालिका के सहयोग से की गई है।

राजा जनक के अवधि काल से परंपरा

सेवानिवृत्त शिक्षक लाल बिहारी झा ने बताया कि छठ पूजा का उद्भव स्थान मिथिला नरेश महाराज जनक के अवधि काल से है। कहा जाता है कि प्रथम पूजा मां जानकी ने सिमरिया के गंगा घाट पर की थी। तब से मिथिलावासी जन समूह छठ पूजा महाव्रत करते आ रहे हैं।